Milano-Cortina il dolore di Tomasoni diventa magia grazie ai Giochi

Tomasoni ha raggiunto la sua prima finale di skicross durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, un risultato che ha sorpreso molti. La sua determinazione e il percorso tortuoso, segnato da infortuni e sacrifici, hanno portato a questa grande impresa. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con entusiasmo ogni suo movimento sulla neve. Ora, tutti aspettano di vedere come si concluderà questa avventura.

Arrivare per la prima volta in carriera in una Big Final di skicross proprio nel giorno della gara olimpica. Vincere la medaglia d'argento per pochi centimetri, dietro un compagno di squadra con cui hai gareggiato, fianco a fianco, anche nei quarti di finale e in semifinale. Forse è troppo per essere un caso. Forse non lo è. Federico Tomasoni ha corso con un casco speciale per ricordare la sua fidanzata Matilde Lorenzi, tragicamente scomparsa il 28 ottobre 2024 dopo una caduta in allenamento. «Sarai per sempre il mio sole», le aveva scritto in un post. Allora non è un caso nemmeno che a Livigno, ieri, il sole non si sia presentato.