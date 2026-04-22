Giorgia Meloni ha dichiarato che il decreto sicurezza non rappresenta un pasticcio, affermando che si tratta di un provvedimento ben strutturato. La premier ha ribadito la sua convinzione riguardo alla validità del decreto e ha sottolineato la sua volontà di difenderlo pubblicamente. La discussione sul decreto è stata al centro di diverse dichiarazioni ufficiali, con Meloni che ha espresso fiducia nel testo approvato.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Ci vuole coraggio per negare che il dl sicurezza non sia un pasticcio. Giorgia Meloni si è sempre vantata della sua audacia e ne dà prova: «Per me il decreto non è un pasticcio. Trasformeremo i rilievi tecnici del Quirinale in un provvedimento ad hoc perché non c’era tempo per correggere la norma, che però rimane perché è di assoluto buon senso». I rilievi per la verità non erano tecnici ma costituzionali e la formula proposta dal governo aggira la forma senza modificare la sostanza. LA TROVATA, proposta dal sottosegretario Mantovano e accolta dal capo dello Stato, verrà illustrata nel dettaglio poco dopo, alla Camera, dalla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Siracusano.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Il dl non è un pasticcio». Meloni rivendica e rilancia

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