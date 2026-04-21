Il governo sta lavorando per modificare il decreto sicurezza, dopo che sono stati inviati rilievi tecnici dal Quirinale e dagli avvocati. La ministra ha dichiarato che i rilievi verranno trasformati in un provvedimento specifico, poiché non c’erano i tempi necessari per apportare correzioni durante la conversione del decreto. La ministra ha inoltre precisato che non considera il decreto un pasticcio.

" Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a margine della visita al Salone del Mobile. «Non mi è esattamente chiara la ragione per la quale noi che riconosciamo il gratuito patrocinio...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: "Il Dl sicurezza non è pasticcio, trasformeremo i rilievi in provvedimento ad hoc"

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