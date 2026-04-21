Il dibattito sul decreto sicurezza continua a essere al centro dell'attenzione politica, con il governo che ribadisce la validità della norma. La premier ha commentato le critiche sostenendo che si tratta di una legge di buon senso, respingendo le accuse di confusione o disorganizzazione. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione e sugli effetti pratici delle nuove disposizioni, senza che siano ancora state apportate modifiche significative al testo approvato in Parlamento.

AGI - Giorgia Meloni difende il dl sicurezza ("non è un pasticcio ma una norma di buon senso") e, il giorno dopo l'incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, annuncia che i rilievi del Quirinale saranno trasformati in un provvedimento ad hoc. Mentre a Milano la premier parla con i giornalisti a margine della sua visita al Salone del Mobile è caos alla Camera con le opposizioni che occupano i banchi del governo durante l'esame in Aula del decreto sicurezza. Le opposizioni occupano i banchi del governo alla Camera . Dopo la bocciatura delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, i deputati dell'opposizione hanno occupato l'emiciclo e i banchi del governo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: “Il dl sicurezza non è un pasticcio"

MELONI E IL BRACCIO DI F. CON MATTARELLA: SUL DL SICUREZZA NESSUN PASTICCIO LA NORMA RESTA

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