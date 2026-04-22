Il disallineamento tra competenze green e mercato occupazionale

(Adnkronos) – Secondo i dati del Ministero dell'Università e della Ricerca analizzati dall'Osservatorio di Talents Venture, i corsi di laurea con il termine "sostenibilità" nel titolo sono passati da 23 nell'anno accademico 201516 a 185 nel 202425. Questo incremento dell'offerta ha generato un aumento delle iscrizioni di oltre otto volte, concentrandosi per due terzi nei.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Temi più discussi: Tunisia, Quadro nazionale mestieri e competenze per avvicinare formazione e lavoro; Allarme terziario: mezzo milione di lavoratori mancanti entro 10 anni; Servizi e turismo, nel 2026 mancheranno 275mila lavoratori nel settore terziario; Allarme turismo: nei prossimi 10 anni mancheranno mezzo milione di lavoratori nel terziario.

Il disallineamento tra competenze green e mercato occupazionaleSecondo i dati del Ministero dell'Università e della Ricerca analizzati dall'Osservatorio di Talents Venture, i corsi di laurea con il termine sostenibilità nel titolo sono passati da 23 nell'anno ... adnkronos.com

Terziario: mezzo milione di lavoratori in meno in 10 anni, soprattutto nel turismoNel terziario italiano il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro si amplia, con effetti diretti su turismo e servizi. Entro il 2035 il fabbisogno potrebbe arrivare a circa 470mila unità manca ... italiaatavola.net

Buongiorno. Assegno unico figli da parte dell'INPS mese di Aprile di importo base. Inps informa. Un’altra problematica emersa riguarda un disallineamento tecnico. Molte famiglie, pur avendo l’ISEE aggiornato, ricevono l’importo base. L’ipotesi più accreditata facebook