Il disallineamento tra competenze green e mercato occupazionale

Da periodicodaily.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Secondo i dati del Ministero dell'Università e della Ricerca analizzati dall'Osservatorio di Talents Venture, i corsi di laurea con il termine "sostenibilità" nel titolo sono passati da 23 nell'anno accademico 201516 a 185 nel 202425. Questo incremento dell'offerta ha generato un aumento delle iscrizioni di oltre otto volte, concentrandosi per due terzi nei.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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