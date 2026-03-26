Mercato del lavoro veronese | nel 2025 crescita occupazionale rallentata

Nel 2025, il mercato del lavoro nella provincia di Verona ha registrato un rallentamento nella crescita occupazionale rispetto agli anni precedenti. Il bilancio annuale mostra una diminuzione della dinamicità rispetto alla fase di ripresa post-pandemica, con dati che riflettono una fase di stabilizzazione o di lieve contrazione del numero di occupati.

Secondo il rapporto “Il Sestante”, curato dall'Osservatorio regionale di Veneto Lavoro, il 2025 ha fatto registrare nel territorio scaligero un saldo positivo di 3.800 posizioni di lavoro dipendente, un risultato che, pur confermando una sostanziale tenuta del sistema, appare significativamente ridimensionato rispetto alle performance dell’anno precedente.Questo rallentamento non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto economico nazionale e regionale segnato da una crescita moderata del Pil e da un’instabilità geopolitica che continua a condizionare le scelte di investimento delle imprese e la dinamica dei consumi. Esaminando i dati nel dettaglio, emerge come la flessione della domanda di lavoro abbia interessato trasversalmente diversi ambiti della realtà veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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