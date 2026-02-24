Green Jobs l’occasione mancata Boom di contratti attivati in 10 anni ma la stabilità occupazionale latita

Il rapido aumento dei contratti nel settore delle Green Jobs, avvenuto tra il 2010 e il 2019, ha portato a oltre 16.000 assunzioni in più, ma la stabilità occupazionale rimane un problema. La causa principale risiede nella crescita di contratti temporanei e precari, che coinvolgono una quota significativa di lavoratori. Nonostante i numeri positivi, molte assunzioni sono a termine, e pochi hanno un futuro sicuro nel settore. La situazione richiede una riflessione sulle reali opportunità di stabilità.

di Mario Ferrari PISA La transizione ecologica potrebbe non essere sostenibile. socialmente. È questo il paradosso che emerge da uno studio firmato da Francesco Suppressa, ricercatore dell'Università di Pisa che ha evidenziato come tra il 2010 e il 2019 i lavori legati alla sostenibilità in Italia sono aumentati in modo significativo, passati da circa 40mila a 56mila nuovi assunti. Tuttavia, questa crescita non si è tradotta in una maggiore stabilità occupazionale: al contrario, più un lavoro è 'verde', minori sono le probabilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, con uno scarto fino a 2-3 punti percentuali rispetto alle occupazioni non green.