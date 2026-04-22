Il diavolo veste Prada 2 i camei tagliati che nessuno vedrà | spunta un nome clamoroso

Quando Il diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026, gli spettatori noteranno la presenza di molti volti celebri, ma anche alcune assenze significative. Il film, la cui première si è tenuta lunedì sera a New York, è ricco di camei di personaggi del mondo della moda e dell’intrattenimento, ma non tutti sono stati inclusi nel montaggio finale. Tra i cameo confermati spicca quello di Lady Gaga, che ha anche registrato un brano intitolato “Runway” in collaborazione con Doechii per la colonna sonora del film. Donatella Versace, che ha recentemente lasciato il ruolo di direttrice creativa del brand di famiglia, ha girato una scena a Milano per una breve apparizione.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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