Al BiblioCiaf di Ponte a Egola si è svolto un incontro tra i giovani del gruppo “Vocintransito” e le figure istituzionali dell’amministrazione comunale. Durante l’evento, l’assessore all’Istruzione e il dirigente del settore hanno ascoltato le domande e le opinioni dei partecipanti. La presenza delle autorità ha rappresentato un momento di confronto diretto con i giovani della comunità locale.

Al BiblioCiaf di Ponte a Egola, i ragazzi e le ragazze del gruppo “ Vocintransito ” hanno incontrato l’assessore all’Istruzione Matteo Squicciarini e il dirigente del settore Paolo Togninelli. L’iniziativa – viene spiegato – ha rappresentato un’importante occasione di scambio tra giovani e istituzioni, costruita attraverso momenti di gioco, attività di gruppo e dialogo aperto. Grazie alla guida degli educatori, i partecipanti hanno coinvolto direttamente i rappresentanti dell’amministrazione in un confronto fatto di domande, riflessioni e condivisione di esperienze. Durante l’incontro, i giovani del BiblioCiaf hanno avuto l’opportunità di raccontarsi, esprimendo il proprio punto di vista sul territorio, sui desideri e sulle prospettive, offrendo uno sguardo concreto su aspettative e bisogni delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dialogo con i più giovani. Squicciarini al BiblioCiaf

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