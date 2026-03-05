Il circondario imolese ospiterà mercoledì 11 marzo alle 16 un evento dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, promosso dalla Regione. L’iniziativa, chiamata Youz, mira a favorire un confronto diretto tra i giovani e le istituzioni locali, dando loro spazio per esprimere le proprie opinioni e contribuire alle decisioni sulle politiche pubbliche.

Il circondario imolese al centro di una giornata di ascolto e partecipazione con Youz. Il percorso promosso dalla Regione per coinvolgere i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni nella costruzione delle politiche pubbliche, infatti, farà tappa mercoledì 11 marzo alle 16.30 a Ca’ Vaina di Imola. Una giornata dedicata all’ascolto e al confronto, articolata in laboratori e momenti di restituzione collettiva, sui temi che attraversano la vita quotidiana delle comunità locali. Al centro delle riflessioni ci sarà, in particolare, il territorio con le sue specificità e i suoi bisogni. Youz è uno spazio di partecipazione pensato per raccogliere idee, proposte e visioni che nascono direttamente dai contesti locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Youz, il dialogo con i giovani

Youz 5 Generazione di idee, a Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovaniLa partecipazione è gratuita e rivolta ai giovani e alle realtà del territorio che lavorano con e per le nuove generazioni Venerdì 27 febbraio, alle...

Dialogo su sport, giovani e comunità con il mental coach Michele TribuzioCAROVIGNO - In un momento storico in cui i giovani vivono sempre più pressioni, disorientamento e fragilità emotive, il Futsal Carovigno sceglie di...

Il dialogo possibile con le giovani generazioni

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Youz il dialogo con i giovani.

Discussioni sull' argomento Youz, il dialogo con i giovani; YOUZ nel Nuovo Circondario Imolese: il territorio al centro di una giornata di ascolto e partecipazione; Youz 5 Generazione di idee, a Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovani; Roma eventi weekend. We will rock you al teatro Olimpico, Strauss all'Opera, Varda a Villa Medici e tanto altro da non perdere.

A Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovaniVenerdì 27 febbraio, alle 17, alle Artificerie Almagià, si terrà Youz 5 Generazione di idee, il forum dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, con il ... ravenna24ore.it

: Mercoledì 11 marzo 2026, a partire dalle ore 16:30, Ca’ Vaina a Imola ospita YOUZ, il percorso - facebook.com facebook