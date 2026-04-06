Giovani e istituzioni | al Sanmicheli dialogo sincero con l’assessora Ceni

In un’aula dell’Iis Michele Sanmicheli, trasformata temporaneamente in redazione, si è svolto un incontro tra giovani e rappresentanti delle istituzioni. L’evento, promosso da un progetto scolastico coordinato da una docente e condotto da un giornalista, ha visto la partecipazione dell’assessora alle politiche sociali di Verona. Durante l’incontro, si è parlato di temi legati alle politiche sociali e al coinvolgimento dei giovani nella vita cittadina.

Emergenza casa, integrazione, partecipazione civica e ruolo dei giovani: un confronto diretto diventato lezione di cittadinanza La scena, per un giorno, ha ricordato una sala stampa. Nell’aula dell’Iis Michele Sanmicheli, trasformata in redazione grazie al progetto coordinato dalla professoressa Federica Baltieri e guidato dal giornalista Mario Salvetti, l’assessora alle politiche sociali di Verona Luisa Ceni ha incontrato nei giorni scorsi una classe pronta a porre domande senza filtri. Ne è nato un confronto intenso, ricco di spunti e capace di restituire un’immagine viva delle sfide che attraversano la città. Ad accogliere Ceni è stata la dirigente scolastica Sara Agostini, che ha ribadito il valore formativo di un incontro pensato per avvicinare gli studenti alle istituzioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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