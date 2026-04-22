Il decreto sicurezza quater ha portato alla luce una visione del diritto e della giustizia che si può definire di stampo razziale. La legge, approvata di recente, sembra riflettere questa impostazione, suscitando reazioni e commenti sulla sua impostazione ideologica. La discussione pubblica si concentra ora sulle implicazioni di questa normativa e sulle sue conseguenze pratiche nel sistema giuridico.

Oggi dovrebbe confessare un eccesso di ottimismo e di ingenuità chi temeva che la maggioranza di governo avrebbe trasformato il successo referendario in un perdurante alibi garantista, per dare libero e disinibito sfogo alle ancora represse pulsioni giustizialiste e quindi sperava che il successo dei No potesse almeno raffreddare i calori e rallentare la corsa di una giustizia in stile Delmastro pre-bisteccheria. C’era però anche chi pensava che non fosse un grande affare buttare il bambino della separazione delle carriere con l’acqua sporca in cui la destra l’ha prima partorito e alla fine affogato e che il successo del No non avrebbe fermato alcunché, ma semmai istigato la maggioranza a rivincite immediate e furenti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il decreto sicurezza quater conferma che la destra ha un’idea razziale del diritto e della giustizia

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