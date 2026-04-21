La destra non sa che fare con il dl Sicurezza | dopo il no di Mattarella ora pensa a un nuovo decreto

La discussione sul dl Sicurezza si infiamma dopo che il presidente della Repubblica ha annunciato il veto al provvedimento, in particolare per il bonus rimpatri destinato agli avvocati. La decisione ha generato incertezza tra i rappresentanti delle forze di destra, che ora stanno valutando un nuovo intervento legislativo per superare le difficoltà emerse. La questione rimane al centro del dibattito politico, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.

Dopo che il capo dello Stato ha fatto sapere che avrebbe bloccato il dl Sicurezza a causa del bonus rimpatri per gli avvocati, la destra è nel caos. Per risolvere i rilievi del Colle potrebbe arrivare un decreto correttivo. In Parlamento scatta la corsa contro il tempo per la conversione in legge.🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Notizie correlate

Leggi anche: Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto. Il Governo presenterà un nuovo decreto

Decreto sicurezza, stop di Mattarella dopo norma su compenso ad avvocati da 615€ per ogni rimpatrio favorito, verso nuovo dlNella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra il capo dello Stato e il sottosegretario Mantovano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dl sicurezza, Mattarella avverte: così non lo firmo; Paletti del Quirinale sul dl sicurezza, slitta il voto: via libera a rischio; Ecco la remigrazione per decreto, il colpo di mano della destra; La destra nel pantano della sicurezza. Lo stop di Mattarella al decreto.

La destra non sa che fare con il dl Sicurezza: dopo il no di Mattarella ora pensa a un nuovo decretoDopo che il capo dello Stato ha fatto sapere che avrebbe bloccato il dl Sicurezza a causa del bonus rimpatri per gli avvocati, la destra è nel caos ... fanpage.it

Governo Meloni, Mattarella blocca il dl Sicurezza, destra nel caos, Schlein: Sono in stato confusionaleLe ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'altoltà di Mattarella sul decreto Sicurezza. Il Presidente della Repubblica ha messo un paletto chiaro sul provvedimento: se l ... fanpage.it

Nel giorno dell’ultimo saluto al Santo Padre, Roma si plasma e si prepara ad ospitare un evento dalla portata mondiale. La macchina della sicurezza si accende, nel Centro gestione grandi eventi della Questura di Roma. “Codice k angeli della sicurezza” è dis - facebook.com facebook

Decreto Sicurezza oggi alla Camera con la fiducia. Seduta fiume fino a notte fonda ma nessuna modifica nonostante l'altolà del Quirinale x.com