Zeekr debutta alla Milano Design Week con la 7GT e una mostra immersiva

Durante la Milano Design Week, il marchio Zeekr ha presentato in Italia la sua nuova vettura, la 7GT, all’interno dell’evento Tortona Rocks. L’azienda ha allestito una mostra immersiva intitolata “The Art of Connection”, aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile. La partecipazione si inserisce nel contesto della settimana dedicata al design e all’innovazione.

Il debutto italiano di Zeekr passa dalla Milano Design Week, dove il marchio è presente a Tortona Rocks con “The Art of Connection”, mostra aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile. L’appuntamento arriva in un momento chiave, perché coincide con l’avvio della distribuzione ufficiale in Italia, affidata a Jameel Motors. “Un’occasione per iniziare il nostro percorso in Italia”, ha spiegato l’amministratore delegato Marco Santucci. L’ esposizione segue un taglio narrativo: ripercorre infatti le fasi che hanno portato alla nascita della nuova Zeekr 7GT. Un percorso che mette insieme schizzi, modelli e prototipi per mostrare come prende forma un’ auto elettrica, soffermandosi sul rapporto tra materiali, tecnologia e percezione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zeekr debutta alla Milano Design Week con la 7GT e una mostra immersiva Zeekr sbarca in Italia: debutto ufficiale alla Milano Design Week 2026Zeekr approda ufficialmente in Italia nel 2026, scegliendo la Milano Design Week come palcoscenico per il suo debutto pubblico. Leggi anche: Innovazione made in Taiwan in mostra alla Milano Design Week ZEEKR arriva in Italia entro fine 2026: perché è una svolta per l’elettrico