Alla Milano Design Week anche il grooming ha qualcosa da dire

Durante la Milano Design Week, si sono presentate anche iniziative legate al settore del grooming, mostrando come anche questo ambito possa essere oggetto di progettazione e design. La manifestazione, nota per mettere in mostra oggetti, spazi e visioni legate al mondo del design, ha ospitato anche proposte e installazioni dedicate a questa branca, evidenziando l’attenzione verso le innovazioni e le tendenze in questo settore.

La Milano Design Week è sempre stata il luogo in cui il progetto prende forma attraverso oggetti, spazi e visioni. Oggi però è anche il territorio in cui il beauty entra in dialogo con il design e diventa esperienza culturale, oltre che estetica. Non si tratta più soltanto di prodotti, ma di immaginari sensoriali capaci di coinvolgere il pubblico in modo diretto. Profumo, texture, luce e materia costruiscono un linguaggio condiviso che racconta come la bellezza sia ormai parte integrante del sistema creativo contemporaneo. Se fino a qualche anno fa il beauty sembrava muoversi su un piano parallelo rispetto al design, oggi le distanze si sono ridotte fino quasi a scomparire.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Alla Milano Design Week anche il grooming ha qualcosa da dire Notizie correlate Superstudio Design alla Milano Design Week 2026 tutto quello che c’è da sapereSe c’è un luogo che durante la Milano Design Week riesce ogni anno a sorprendere anche i più smaliziati frequentatori del Fuorisalone, quello è... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le 16 installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e calendario; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week. CUPRA alla Milano Design Week: Main Partner del Fuorisalone con il concept Beyond the KnownCUPRA è Main Partner di Fuorisalone.it alla Milano Design Week 2026. In Piazza XXV Aprile il concept Beyond the Known e la mostra Own the Wheel ... tgcom24.mediaset.it Alla Milano Design Week anche il grooming ha qualcosa da direLa Milano Design Week è sempre stata il luogo in cui il progetto prende forma attraverso oggetti, spazi e visioni. Oggi però è anche il territorio in cui il beauty entra in dialogo con il design e ... gqitalia.it / Ploom presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week, un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design dell’eccellenza dialoga con i sensi. Dal 21 al 26 aprile, in Via delle Erbe 2A, nel Brera Design District, l’i facebook Alla Milano Design Week un’opera immersiva firmata Marco Nereo Rotelli mette al centro la sicurezza ambientale e il ruolo attivo dei cittadini, tra arte, tecnologia e intelligenza artificiale. x.com