Curriculum dello studente | ecco il nuovo MODELLO con la sezione sulle prove Invalsi Decreto

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un nuovo decreto che cambia il Curriculum degli studenti. Da ora, sulla piattaforma unica, ci sarà anche la sezione dedicata alle prove Invalsi. La novità riguarda sia il profilo funzionale che quello tecnico, con l’obiettivo di aggiornare le modalità di presentazione dei dati degli studenti. La circolare è stata firmata il 9 gennaio 2026 e già da questa settimana si inizierà a vedere le prime applicazioni nelle scuole.

È stato pubblicato dal Ministero dell’istruzione il Decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026, che ridefinisce i profili funzionali e tecnici del Curriculum della studentessa e dello studente all’interno della Piattaforma Unica. Il provvedimento introduce un nuovo modello, aggiornando quello adottato nel 2020, e interviene sulla struttura del Curriculum, con l’inserimento di una sezione dedicata alle prove Invalsi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Invalsi Studenti Nuovo Curriculum dello studente, il Garante privacy dà l’ok al decreto: sezione prove Invalsi facoltativa, risultati non destinati a valutazione studenti Il Garante privacy ha approvato il decreto del Ministero dell’Istruzione riguardante il nuovo Curriculum dello studente, con il provvedimento n. Maturità 2026, come funzionerà l’esame orale con le 4 materie e cosa cambia per il Curriculum dello studente La maturità del 2026 manterrà l'esame orale con quattro materie. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Invalsi Studenti Argomenti discussi: Maturità 2026, ecco come si svolgerà il Colloquio. Inizia con riflessione dello studente su percorso scolastico e personale; Settemila studenti umbri verso la Maturità: ecco le materie d'esame; Maturità 2026, come funzionerà l'esame orale con le 4 materie e cosa cambia per il Curriculum dello studente; Ecco le materie dell’orale e le commissionio per la maturità 2026. Maturità 2026, come funzionerà l’esame orale con le 4 materie e cosa cambia per il Curriculum dello studenteIeri sono state comunicate dal MIM con apposito decreto, oltre alle materie della seconda prova di indirizzo della Maturità 2026, anche le quattro materie ... fanpage.it Maturità 2026, ecco come si svolgerà il Colloquio. Inizia con riflessione dello studente su percorso scolastico e personaleIl decreto n. 13 del 29 gennaio 2026 disciplina le modalità con cui si svolgerà il colloquio del nuovo Esame di Stato, dopo la prima e seconda prova scritta. orizzontescuola.it "Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente". In pratica il "nuovo" esame di Maturità inizia con un mon facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.