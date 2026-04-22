Il 22 aprile 2026 segna il decimo anniversario della vittoria del Leicester in Premier League. Oggi, dopo aver vissuto un periodo di successi, la squadra retrocede in League One, la terza divisione del calcio inglese. La squadra ha subito una serie di sconfitte che hanno portato alla perdita di punti e alla conseguente retrocessione. La situazione attuale evidenzia un drastico cambiamento rispetto ai tempi in cui dominava il massimo campionato nazionale.

Leicester, 22 aprile 2026 – Dieci anni fa il Leicester toccava il cielo con un dito, scrivendo una delle favole calcistiche più belle di sempre. Claudio Ranieri, alla guida delle foxes, vinceva la Premier League delle giganti Arsenal, Manchester City e Liverpool. Un traguardo che nessuno si aspettava, ma che ha contribuito a rendere eterno il tecnico romano, così come il club che, fino a quel momento, poteva vantare solo su tre Coppe di Lega e un Community Shield. Era la squadra di Jamie Vardy, l'uomo del popolo che dopo un'infinita gavetta è riuscito a salire sul tetto d'Inghilterra, ma anche di N'Golo Kanté e Riyad Mahrez, che negli anni successivi hanno fatto la storia rispettivamente del Chelsea e del Manchester City.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il crollo del Leicester: 10 anni dopo la vittoria della Premier retrocede in League One

¡EL LEICESTER DESCIENDE A TERCERA DIVISIÓN 10 AÑOS DESPUÉS DE GANAR LA PREMIER LEAGUE!

Notizie correlate

Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier LeagueDopo l'ultimo pareggio il Leicester è sceso in League One, la terza divisione del calcio inglese.

Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier, oggi retrocede in terza serieIn un’altra vita, il 2 maggio a Leicester ci sarebbero stati i festeggiamenti: tra pochi giorni infatti saranno passati esattamente dieci anni da una...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il disastro del Leicester City: retrocessione in League One 10 anni dopo la vittoria della Premier League; Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier League; Il Leicester retrocede in League One a dieci anni dal trionfo in Premier League con Ranieri; Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League One.

Il crollo del Leicester: 10 anni dopo la vittoria della Premier retrocede in League OneLeicester, 22 aprile 2026 – Dieci anni fa il Leicester toccava il cielo con un dito, scrivendo una delle favole calcistiche più belle di sempre. Claudio Ranieri, alla guida delle foxes, vinceva la ... sport.quotidiano.net

Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League OneDieci anni fa, il Leicester City era riuscito in una delle imprese più incredibili nella storia dello sport: vincere la Premier League da outsider. tuttomercatoweb.com

Dieci anni. Bastano dieci anni per trasformare una leggenda in macerie. Il Leicester retrocede in League One, la terza serie inglese, e lo fa con la quiete silenziosa delle cose che erano già finite da tempo. Un’altra caduta, un altro piano più in basso, un altro a facebook

La favola della provinciale capace di battere le big della Premier League nel 2016 non esiste più: retrocessa in League One dopo un declino veloce e inarrestabile. E il presidente ha chiesto scusa ai tifosi... x.com