Tanti turisti a Viterbo per il weekend di Pasqua ma la spesa frena | Soggiorni mordi e fuggi con bassi pernottamenti

Durante il fine settimana di Pasqua, molte persone si sono recate a Viterbo, passeggiando tra i vicoli del quartiere medievale con zaini in spalla e il desiderio di approfittare del clima mite. Tuttavia, i dati sulle spese segnalano un calo delle prenotazioni e dei pernottamenti, con molti soggiorni caratterizzati da brevi periodi di permanenza. La tendenza sembra indicare un aumento di visite di breve durata, più che di soggiorni prolungati.

Le attività locali segnalano flussi positivi a tavola, mentre calano le prenotazioni alberghiere secondo i dati Confesercenti Zaini in spalla e quella voglia di godersi il primo sole quasi estivo tra i vicoli del quartiere medievale. Viterbo ha risposto presente all'appuntamento con la Pasqua e la Pasquetta, con un buon afflusso di turisti nelle sue piazze storiche. Da San Pellegrino al colle del Duomo, passando per piazza del Plebiscito, il colpo d'occhio è stato buono, specialmente nelle mattinate dei due giorni festivi, quando i gruppi di turisti e le famiglie hanno iniziato a popolare il cuore della città. Le attività del centro storico, tra bar e ristorazione, tracciano un bilancio che pende verso l'ottimismo, pur con le dovute cautele. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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BUONA GIORNATA A TUTTI E BENVENUTI AI TANTI TURISTI CHE GIUNGONO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ foto Antonio Capuano facebook

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