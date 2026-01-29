Imprese e finanza | Amalberto Confindustria Piemonte Accordo con Cdp strutturato non è un ' mordi e fuggi'

Il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, mette in chiaro che l’accordo con Cassa Depositi e Prestiti non è un’operazione spot. Durante l’evento a Torino, ha spiegato che il rapporto con Cdp è ben strutturato e può offrire reali opportunità alle imprese del territorio. Amalberto sottolinea che in Cassa ci sono competenze utili per valutare e supportare i progetti delle aziende piemontesi, evitando che si tratti di interventi temporanei o di breve durata.

"L'accordo con Cassa Depositi e Prestiti è strutturato, non è un 'mordi e fuggi' - afferma il presidente di Confindustria Piemonte Andrea Amalberto, a margine della tappa torinese del road show 'Insieme per il futuro delle imprese' promosso da Confindustria e CDP - In Cassa vi sono competenze che ci possono permettere di validare anche i nostri progetti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imprese e finanza: Amalberto (Confindustria Piemonte) "Accordo con Cdp strutturato, non è un 'mordi e fuggi'"

