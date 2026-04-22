Il controllore gli chiede il biglietto lui gli rifila una testata

Un episodio di violenza si è verificato a Prato durante un controllo sugli autobus di Autolinee Toscane. Un passeggero, dopo essere stato invitato a mostrare il biglietto, ha reagito colpendo il controllore con una testata. L'aggressione è avvenuta nel contesto di un normale controllo, senza che siano stati riportati altri dettagli sulla dinamica o sulla presenza di testimoni. La situazione è attualmente sotto esame da parte delle autorità.

Un controllore di Autolinee Toscane sarebbe stato aggredito a Prato da un passeggero al quale aveva chiesto di mostrare il biglietto. Lo rende noto il sindacato Fit Cisl in una nota, chiedendo maggiori garanzie per i lavoratori e la ripresa del percorso avviato con il Comune di Prato ed Autolinee.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Il controllore chiede il biglietto, lui non ce l’ha e lo uccide: il massacro davanti a tutti, shock totaleUn controllo ordinario dei titoli di viaggio si è trasformato in un episodio di estrema violenza. La capotreno gli chiede il biglietto e viene presa a pugni: l’aggressione sul convoglio ripresa dalle telecamereBusto Arsizio (Varese), 5 febbraio 2026 – Capotreno donna aggredita a pugni da un viaggiatore senza biglietto. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Chiede ai controllori se il biglietto è valido, 90enne multata a Pra’: Trattata come una ladra; Controllori dell’Amt multano novantenne: il Comune chiede chiarimenti all’azienda; In house providing: il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di ridefinire i confini del modello - ANCE; Sicurezza a Ivrea, ecco una mozione per il controllo di vicinato. Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martelloChiede il biglietto a un passeggero. Lui non ce l'ha. Tira fuori un martello e aggredisce il controllore. Un trentaduenne di origini brasiliane è stato protagonista di una violenta aggressione avvenut ... milanotoday.it Da domenica risulta scomparso il 33enne italiano Luis Lunghitano Ha l’autismo ed è stato fatto scendere alla stazione di Bellinzona da un controllore che lo ha trovato senza biglietto e abbonamento - facebook.com facebook Emanuele Fiano, controllore del dicibile pubblico nel PD, da anni castigatore della deriva "estremista" del suo partito sul Medio Oriente, sempre a suo agio con i quotidiani di destra o estrema destra che danno spazio alla sua indignazione, ha preferito non pu x.com