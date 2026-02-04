Il controllore chiede il biglietto lui non ce l’ha e lo uccide | il massacro davanti a tutti shock totale

Un controllo sui biglietti è finito in tragedia. Un controllore ha chiesto il documento a un passeggero, che non aveva il biglietto e si è arrabbiato. In un attimo, ha estratto un’arma e ha sparato, uccidendo il controllore davanti a tutti. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri viaggiatori, lasciando tutti sotto shock. La polizia tedesca sta indagando sull’accaduto e cerca di capire cosa abbia portato a questa violenza improvvisa.

Un controllo ordinario dei titoli di viaggio si è trasformato in un episodio di estrema violenza. In Germania è morto Serkan C., capotreno di 36 anni della Deutsche Bahn, aggredito su un treno regionale espresso nella serata di lunedì e deceduto in ospedale per le lesioni riportate. Germania, capotreno ucciso sul treno: cosa è successo. L'aggressione è avvenuta poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato. Secondo quanto riferito dalla polizia e dalla Procura di Zweibrücken, Serkan C., cittadino tedesco di origini turche, stava effettuando un controllo a bordo quando ha chiesto il biglietto a un passeggero di 26 anni, di nazionalità greca, che viaggiava con altri giovani.

Un controllore della Deutsche Bahn è stato ucciso lunedì in Germania, dopo che un passeggero gli ha dato un pugno in testa.

