La capotreno di un treno a Busto Arsizio è stata presa a pugni da un passeggero senza biglietto. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. L’uomo ha reagito violentemente quando lei gli ha chiesto di mostrare il biglietto. Sul convoglio si sono vissuti momenti di tensione, subito fermati dagli altri passeggeri. La donna è rimasta ferita, ma sta bene. La polizia sta cercando l’aggressore.

Busto Arsizio (Varese), 5 febbraio 2026 – Capotreno donna aggredita a pugni da un viaggiatore senza biglietto. È successo l’altra mattina, quando la trentacinquenne ha chiesto all’uomo di esibire il ticket. Senza esitazione lui l’ha colpita con forza al volto, approfittando della fermata in stazione a Busto per scendere e dileguarsi tra i binari. L’aggressione fulminea è stata ripresa dalle telecamere a bordo del convoglio e dalla videosorveglianza della stazione di piazza Volontari della Libertà. Chiede il biglietto a un giovane: capotreno aggredito e preso a calci all’addome Le testimonianze . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La capotreno gli chiede il biglietto e viene presa a pugni: l’aggressione sul convoglio ripresa dalle telecamere

