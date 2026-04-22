Il console dei Senese a Milano Chi è Giancarlo Vestiti professore dell' alta scuola criminale

A Milano, tra i nomi legati ai Senese, si distingue quello di Giancarlo Vestiti, professore dell’alta scuola criminale. A Roma, il nome dei Senese richiama Michele 'o Pazz', ma in Lombardia Vestiti ha rappresentato per anni una figura di rilievo nel panorama criminale. La sua identità è stata collegata a un ruolo di spicco nel mondo della criminalità organizzata.

Se a Roma il nome dei Senese evoca il potere assoluto di Michele 'o Pazz', nelle nebbie della Lombardia quel potere ha avuto per anni un volto e un nome preciso: Giancarlo Vestiti. Non un semplice delegato, ma l'architrave di un sistema criminale fluido, capace di connettere la ferocia della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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