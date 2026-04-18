Rosaila Brasacchio consigliera a Cologno e compagna di Giancarlo Vestiti indagata per spaccio di droga

Una consigliera comunale di Cologno Monzese è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Dda di Milano con l’accusa di spaccio di droga aggravato dall’aver coinvolto ambienti mafiosi. La donna, che è anche compagna di un ex consigliere, si trova ora sotto inchiesta. La vicenda riguarda un’operazione condotta dalle forze dell’ordine che ha portato alla sua iscrizione nel procedimento penale.

Una consigliera comunale di Cologno Monzese (hinterland est di Milano) è indagata per droga con l'aggravante mafiosa dalla Dda di Milano. Si tratta di Rosalia Brasacchio, ex leghista eletta con la lista di Angelo Rocchi, ex sindaco di Cologno per il Carroccio. La consigliera, dal 2022, è.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Processo Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata per spaccio con aggravante mafiosaBrasacchio, avvocata e consigliera nel Comune di Cologno Monzese (Milano) risulta indagata dalla Dda di Milano con l'accusa di spaccio con... Inchiesta Hydra, Rosalia Brasacchio indagata per spaccio. Chi è la consigliera comunale di Cologno Monzese, incastrata dal pentito Gioacchino AmicoCologno Monzese (Milano), 17 aprile 2026 – Rosalia Brasacchio, avvocata monzese di 48 anni e consigliera comunale di Cologno Monzese con la lista... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata dalla Dda per droga con aggravante mafiosa; Processo Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata per spaccio con aggravante mafiosa; Indagata per spaccio la consigliera comunale che convive col boss di Camorra; Hydra, indagata consigliera di Cologno Lia Brasacchio: le rivelazioni del pentito Gioacchino Amico. Rosaila Brasacchio, consigliera a Cologno e compagna di Giancarlo Vestiti, indagata per spaccio di drogaLa donna è indagata in seguito a una perquisizione in casa. Le rivelazioni del pentito Amico. Vestiti è considerato il referente dei Senese ... milanotoday.it Indagata la consigliera Brasacchio. Il legame con l’uomo dei Senese e le partite di hashish nel suo boxIl pentito Amico accusa l’esponente della lista dell’ex sindaco di Cologno, il convivente e un condannato in Hydra: avrebbero partecipato a tre traffici di droga nel 2023. Perquisita la casa della cop ... ilgiorno.it Brasacchio, avvocata e consigliera nel Comune di Cologno Monzese (Milano) risulta indagata dalla Dda di Milano con l’accusa di spaccio con l’aggravante mafiosa. Il suo nome sarebbe saltato fuori dalle parole di Gioacchino Amico, da poco collaboratore di facebook