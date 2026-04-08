Gioacchino Amico | chi ha fatto entrare l’uomo dei Senese alla Camera?

Nel corso di una dichiarazione pubblica, la premier ha criticato le testate giornalistiche che hanno riportato il selfie scattato con Gioacchino Amico, noto per i suoi legami con il clan Senese in Lombardia. La figura di Amico, ora collaboratore di giustizia, era stata presente alla Camera dei Deputati, suscitando domande sulla sua presenza e sulle modalità di accesso all’istituzione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra figure pubbliche e personaggi coinvolti in procedimenti giudiziari.

Chi ha fatto entrare l’uomo dei Senese alla Camera? Ieri Giorgia Meloni ha attaccato Report e gli altri giornali che hanno parlato del selfie tra lei e Gioacchino Amico, all’epoca referente del clan Senese in Lombardia e oggi collaboratore di giustizia nel processo Hydra a Milano. Montecitorio ha smentito che Amico avesse un «tesserino permanente» per entrare alla Camera. Ma quel tesserino viene rilasciato a giornalisti e staff. Mentre lui è entrato come ospite di qualche parlamentare. Ma non è possibile avere accesso allo storico degli ingressi. E quindi dentro Fratelli d’Italia parte la caccia al colpevole. “Uno non lo fa alla luce del sole a Montecitorio”. 🔗 Leggi su Open.online

Chi è Gioacchino Amico, referente "pentito" del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita al centro di una polemica per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente “pentito”...

Ufficialmente commerciante, legato alla malavita lombarda: chi è Gioacchino AmicoGiorgia Meloni è tornata nel mirino della stampa di sinistra, la “redazione unificata” come l’ha definita in un comunicato social, per un selfie...

Temi più discussi: Gioacchino Amico e i suoi rapporti (veri, millantati o presunti) con la politica lombarda; Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier Meloni; Meloni e il selfie con il pentito: Il mio impegno contro la mafia è cristallino; Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019.

Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019Meloni sotto attacco per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese: chi è e perché è scoppiata una polemica. virgilio.it

Gioacchino Amico e i rapporti con FdI, il boss nel 2020: Mi è arrivata la tessera del partitoL’intercettazione agli atti dell’inchiesta su Hydra, il consorzio delle mafie nel nord Italia. Amico oggi è sotto protezione: Mi vogliono morto ... milano.repubblica.it

Il collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: “Ci sono tante persone che mi vogliono morto”. Per sanare un suo debito in Lombardia è nato il “Sistema mafioso lombardo” - facebook.com facebook

Caso Gioacchino Amico, quando Fidanza lo ringraziava dal palco del Grande Nord. x.com