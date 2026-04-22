Il Consiglio di Stato ribalta la gara sulla riscossione delle entrate comunali | accolto il ricorso della Sogert

Il Consiglio di Stato ha deciso di riaprire il caso sulla gestione della riscossione delle entrate comunali ad Aversa, accogliendo il ricorso di una società privata. La decisione annulla la precedente sentenza del Tar Campania, che aveva escluso la società dalla gara indetta dal Comune. La questione riguarda la legittimità dell'esclusione durante la procedura di affidamento dei servizi di riscossione tributi. La vicenda si inserisce in un contesto di contestazioni legali in materia di appalti pubblici.

Si riapre la partita sulla gestione della riscossione dei tributi ad Aversa. La quinta sezione del ha accolto l’appello della Sogert annullando la precedente decisione del Tar Campania e giudicando illegittima l’esclusione della società dalla gara bandita dal Comune.La vicenda riguarda.🔗 Leggi su Casertanews.it

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