Zone Rosse a Napoli Consiglio di Stato ribalta tutto | accolto ricorso del prefetto

Il Consiglio di Stato ha deciso di riaprire le zone rosse a Napoli, accogliendo il ricorso presentato dal prefetto Michele Di Bari. La decisione è arrivata dopo che i giudici hanno annullato i provvedimenti precedenti firmati dal prefetto stesso, che avevano chiuso alcune aree della città. La questione ha coinvolto diverse vie del centro, che ora possono riprendere le normali attività.

Tempo di lettura: 3 minuti Zone rosse, ribaltone al Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada accolgono il ricorso della Prefettura di Napoli, relativo all'annullamento dei provvedimenti firmati dal prefetto Michele di Bari. Ovvero l'istituzione di varie zone rosse tra città in provincia, in base alla direttiva del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Come noto, si tratta specifiche aree urbane, individuate per motivi di sicurezzi, in cui è vietato l'accesso o la permanenza a persone considerate pericolose, con precedenti penali o responsabili di comportamenti molesti. In primo grado, il Tar Campania aveva dato ragione ai ricorrenti, alcune associazioni e un paio i consiglieri municipali.