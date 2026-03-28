Tra Russia e Corea del Nord si sviluppa una relazione che coinvolge aspetti economici e militari, con scambi di volumi e implicazioni strategiche sempre più evidenti. La partnership tra i due Paesi si configura come un’alleanza di fatto, andando oltre la semplice cooperazione politica tra nazioni isolate. Le attività condivise riflettono un rapporto consolidato che si espande in vari settori.

L’asse tra Russia e Corea del Nord non è più soltanto una convergenza politica tra due Paesi isolati, ma una relazione economico-militare strutturata, con volumi e implicazioni strategiche che iniziano a diventare più chiari. È questo il quadro delineato dal report del Nato Defense College “ Trade off: an economic analysis of North Korean-Russian relations ”, che prova a quantificare il valore materiale degli scambi clandestini tra Mosca e Pyongyang e a leggere questa cooperazione come un vero sistema di compensazione reciproca. Munizioni e uomini che arrivano da Pyongynag, con Mosca che fornisce in cambio petrolio, derrate alimentari, know-how e sostegno tecnologico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quella tra Russia e Corea del Nord è un’economia di guerra condivisa. Ecco perché

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