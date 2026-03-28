Rifiuti abbandonati in Padule scatta la grande pulizia dei Paladini del territorio
Domenica 29 marzo si terrà una giornata di pulizia nel Padule promossa dalla sezione locale di Federcaccia. L'iniziativa mira a raccogliere i rifiuti abbandonati nell’area, coinvolgendo volontari provenienti dai diversi comuni della zona. La pulizia si svolgerà durante tutta la giornata e prevede la partecipazione di numerosi cittadini e associazioni ambientaliste.
Monsummano Terme, 28 marzo 2026 – Domenica 29 marzo, la sezione intercomunale di Federcaccia Vilmo Aluigi, in collaborazione con le sezioni Fidc di Larciano, di Monsummano Terme, di Pieve a Nievole, di Chiesina Uzzanese e di Fucecchio, con le Sezioni Arci caccia di Larciano e la sezione provinciale di Pistoia, le sezioni Libera Caccia di Monsummano Terme, Chiesina Uzzanese e la sezione provinciale di Pistoia, con le associazioni dei proprietari terrieri del Padule Terra Nostra Unita di Pistoia e Il Padule di Firenze, con il patrocinio dei Comuni di Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Chiesina Uzzanese e Fucecchio, grazie al contributo di FondazioneUNA Uomo, Natura, Ambiente, organizza la quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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