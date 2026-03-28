Domenica 29 marzo si terrà una giornata di pulizia nel Padule promossa dalla sezione locale di Federcaccia. L'iniziativa mira a raccogliere i rifiuti abbandonati nell’area, coinvolgendo volontari provenienti dai diversi comuni della zona. La pulizia si svolgerà durante tutta la giornata e prevede la partecipazione di numerosi cittadini e associazioni ambientaliste.

Monsummano Terme, 28 marzo 2026 – Domenica 29 marzo, la sezione intercomunale di Federcaccia Vilmo Aluigi, in collaborazione con le sezioni Fidc di Larciano, di Monsummano Terme, di Pieve a Nievole, di Chiesina Uzzanese e di Fucecchio, con le Sezioni Arci caccia di Larciano e la sezione provinciale di Pistoia, le sezioni Libera Caccia di Monsummano Terme, Chiesina Uzzanese e la sezione provinciale di Pistoia, con le associazioni dei proprietari terrieri del Padule Terra Nostra Unita di Pistoia e Il Padule di Firenze, con il patrocinio dei Comuni di Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Chiesina Uzzanese e Fucecchio, grazie al contributo di FondazioneUNA Uomo, Natura, Ambiente, organizza la quarta edizione di Operazione Paladini del Territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti abbandonati in Padule, scatta la grande pulizia dei Paladini del territorio

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