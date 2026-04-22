Il Comune affida a Vela i servizi turistici e i grandi eventi fino al 2028

Da veneziatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di affidare alla società Vela spa la gestione dei servizi turistici e dei grandi eventi fino al settembre 2028. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale, su proposta degli assessori responsabili del settore. La società continuerà a occuparsi di informazione, accoglienza e promozione turistica della città, confermando l’incarico già in atto. La proroga riguarda un periodo di circa cinque anni.

La società Vela spa continuerà a gestire i servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica della città di Venezia fino al 26 settembre 2028: lo stabilisce un doppio provvedimento approvato dalla giunta comunale, su proposta degli assessori Simone Venturini (turismo) e Michele Zuin.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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