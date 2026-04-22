Il Comune affida a Vela i servizi turistici e i grandi eventi fino al 2028

Il Comune ha deciso di affidare alla società Vela spa la gestione dei servizi turistici e dei grandi eventi fino al settembre 2028. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale, su proposta degli assessori responsabili del settore. La società continuerà a occuparsi di informazione, accoglienza e promozione turistica della città, confermando l’incarico già in atto. La proroga riguarda un periodo di circa cinque anni.

La società Vela spa continuerà a gestire i servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica della città di Venezia fino al 26 settembre 2028: lo stabilisce un doppio provvedimento approvato dalla giunta comunale, su proposta degli assessori Simone Venturini (turismo) e Michele Zuin.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Il Comune affida a Edison la concessione sui servizi energetici: «Risparmieremo quasi 2 milioni entro il 2028»È stato firmato oggi il contratto tra il Comune di Piacenza ed Edison per l’affidamento in partenariato pubblico-privato dei servizi energetici,... Comune, via al bando per eventi turistici e sportivi: domande entro il 31 marzoL'assessore Anello: "La destagionalizzazione dei flussi in periodi dell'anno caratterizzati tradizionalmente da minore affluenza è uno degli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Supporto giuridico per le concessioni di Marinella: Comune affida l’incarico per le gare; A Oristano il Comune affida la pulizia di 2.900 formelle alberate; Alessandria, Comune affida gestione sosta a pagamento per i prossimi 5 anni; Il Comune di Latina affida per 15 anni la palestra all'associazione che da 10 anni non paga l'affitto. Il Comune affida a Vela i servizi turistici e i grandi eventi fino al 2028La società Vela spa continuerà a gestire i servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica della città di Venezia fino al 26 settembre 2028: lo stabilisce un doppio provvedimento approvato ... veneziatoday.it Canistro, il Comune non arretra per la gestione autonoma dell’acquaCANISTRO – Prosegue senza esitazioni la linea del Comune di Canistro nella difesa della gestione autonoma della risorsa idrica. L’amministrazione guidata dal sindaco Gianmaria Vitale rilancia la ... terremarsicane.it Prosegue la battaglia del Comune di Canistro per la gestione autonoma dell'acqua Il Comune di Canistro non arresta la propria azione a tutela della risorsa idrica e affida l'incarico a un legale per difendere le proprie ragioni. L'ente, guidato dal sindaco Gianm - facebook.com facebook