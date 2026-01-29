Il Comune affida a Edison la concessione sui servizi energetici | Risparmieremo quasi 2 milioni entro il 2028
Il Comune di Piacenza ha firmato oggi il contratto con Edison per gestire i servizi energetici della città. L’accordo prevede un investimento che dovrebbe portare a risparmi di quasi 2 milioni di euro entro il 2028. Con questa mossa, il Comune punta a migliorare l’illuminazione pubblica, i semafori e i sistemi smart city, affidando la gestione a Edison in un partenariato pubblico-privato.
È stato firmato oggi il contratto tra il Comune di Piacenza ed Edison per l’affidamento in partenariato pubblico-privato dei servizi energetici, impiantistici, di illuminazione pubblica, semaforica e smart city. Un passaggio di assoluto rilievo per l’Amministrazione comunale, che segna l’avvio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Piacenza Edison
Battaglia legale sui canoni. I giudici cancellano gli arretrati e salvano il Marina di Rimini: "Risparmieremo 1,2 milioni"
La Corte d’appello ha stabilito che il Marina di Rimini non è tenuto a versare gli arretrati sui canoni, confermando l’assenza di obblighi finanziari aggiuntivi.
Partenariato servizi energetici, respinta l’istanza cautelare di Getec: il Comune può proseguire nell’iter
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto l’istanza cautelare di Getec Italia, consentendo al Comune di proseguire l’iter del partenariato per servizi energetici.
Ultime notizie su Piacenza Edison
Argomenti discussi: Campetti e verde, adesso il Comune li affida ai privati; Parte da Savignano la caccia ai luoghi dell'arte: il Comune affida l'obiettivo all'artista Mario Cresci; Catanzaro, è vedova con figlie gravemente invalide ma il Comune le affida un alloggio al IV piano: scatta la diffida; Doppia presentazione del libro Traditi di Antonio Ingroia.
Il Comune affida a Edison la concessione sui servizi energetici: «Risparmieremo quasi 2 milioni entro il 2028»Firmato il contratto (valore quasi 80 milioni) per la gestione dei servizi energetici, impiantistici, di illuminazione pubblica, semaforica e smart city ... ilpiacenza.it
NEROLA – Cimitero, il Comune affida la gestione a una ditta esternaIl Comune di Nerola affida la gestione del Cimitero per 5 anni a una ditta esterna. Lo stabilisce la delibera numero 100 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata all’unanimità il 31 dicembre dalla giu ... tiburno.tv
Il Comune affida l’incarico da 5 mila euro per la Direzione Lavori - facebook.com facebook
Navette sulla Ciclabile, il Comune affida il servizio di guida e controllo per 109mila euro x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.