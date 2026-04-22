Durante la partita, il Como ha adottato una formazione con difesa a tre e un baricentro basso, scelta che si è contrapposta allo stile di gioco abituale della squadra. Questa strategia ha portato a un equilibrio tra le due squadre, con il Como che ha avuto occasioni di controllo del gioco e ha quasi raggiunto il risultato. Nel frattempo, l'allenatore ha effettuato cambi tattici che hanno influenzato lo sviluppo dell’incontro, con il tecnico avversario che ha reagito di conseguenza.

l’ Inter è in finale di Coppa Italia, il 13 maggio a Roma affronterà la vincente di Atalanta-Lazio, e proverà a centrare un Doblete, scudetto più Coppa Italia, che nel caso sarà bellissimo, perché figlio di una partita meravigliosa come quella di ieri sera, uno di quei match che riconciliano con il gioco e che ci fanno sperare. Il calcio italiano forse non è così brutto come lo raccontiamo. L’Inter perdeva per 2-0, poi, sospinta da un San Siro pazzesco per volumi e decibel di tifo, ha rimontato e ribaltato il Como. Gli uomini copertina sono stati Hakan Calhanoglu, autore della doppietta per il temporaneo 2-2, e Petar Sucic, che ha servito a...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Como contronatura e l'arte dei cambi: così Chivu ha dato scatto a Fabregas

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