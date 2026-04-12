Probabili formazioni Como-Inter | un solo dubbio per Chivu Fabregas ha una tentazione

Stasera al Sinigaglia si gioca la sfida tra Como e Inter, valida per la 32esima giornata di Serie A. Le formazioni sono ancora in fase di definizione, con un solo dubbio per l’allenatore del Como e una possibile variazione nel reparto offensivo dei nerazzurri. La partita si preannuncia intensa e carica di tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.

Le ultime sulle scelte dei due tecnici per la sfida in programma stasera al Sinigaglia e valevole per la 32esima giornata di Serie A Como-Inter sarà una partita ad alto tasso di rischio. Perché entrambe dovranno far punti, entrambe vincere in ottica raggiungimento dei propri obiettivi. Per Chivu lo Scudetto, con il Napoli che nel pomeriggio potrebbe ridurre a 4 il distacco aggiungendo ulteriore pressione; per Fabregas la Champions, un sogno che Juve e Roma non vogliono che diventi realtà. Soprattutto i bianconeri, che con il pesante successo a Bergamo hanno effettuato il sorpasso al quarto posto. L’Inter si è rilanciata con il 5-2 inflitto alla Roma a Pasqua, ma nel frattempo ha riperso il suo capitano e leader Lautaro Martinez.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Probabili formazioni Como-Inter: un solo dubbio per Chivu, Fabregas ha una tentazione Probabili formazioni Milan Inter, Thuram ha la febbre: tocca a Bonny! Il dubbio di Chivu a centrocampo, scartata un’ipotesiAndré Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario:... Probabili formazioni Fiorentina-Inter: nessun dubbio per Chivu, rivoluzione VanoliLe ultime sul posticipo della 30esima giornata di Serie A Stasera l’Inter deve tornare alla vittoria per rispondere a Milan e Napoli, che hanno...