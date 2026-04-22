IL COMMISSARIO REX | SU RAI2 LA NUOVA SERIE CHE MEDIASET TRASMETTE IN GERMANIA

Su Rai2 viene trasmessa una nuova serie dedicata al celebre pastore tedesco protagonista di un famoso telefilm. La produzione ha deciso di ambientare nuovamente le vicende a Vienna, città in cui il personaggio ha già avuto un ruolo importante. La serie segna il ritorno di Rex dopo 22 anni, in un contesto in cui il cane si confronta con nuove avventure. Contestualmente, Mediaset ha già trasmesso una versione della stessa storia in Germania.

Bau, è tornato Rex! Il pastore tedesco più famoso della storia della tv è ritornato a Vienna dopo 22 anni. La premiere è stata lo scorso 13 aprile 2026 in Austria e Germania. Nel nuovo adattamento – 6 puntate trasmesse come all’epoca dalla tv pubblica austriaca ORF1 e dalla tedesca SAT1 (ora di proprietà Mediaset) – Maximilian Brückner (l’ex investigatore di “Tatort” Franz Kappl) veste i panni del commissario Max Steiner. Subentra a Tobias Moretti, il mitico commissario Richard Moser. Il primo caso del nuovo Rex inizia con il botto in tutti i sensi: in un bar vicino alla cattedrale di Santo Stefano, un uomo viene trovato seduto su una bomba attiva.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IL COMMISSARIO REX: SU RAI2 LA NUOVA SERIE CHE MEDIASET TRASMETTE IN GERMANIA Notizie correlate IL COMMISSARIO REX: NUOVE PUNTATE IN GERMANIA SU MEDIASET, IN ITALIA SU RAI2Bau, è tornato Rex! Il pastore tedesco più famoso della storia della tv è ritornato a Vienna dopo 22 anni. BAU! IL COMMISSARIO REX TORNA CON NUOVE PUNTATE E C’ENTRA MEDIASETBau, è tornato Rex! Il pastore tedesco più famoso della storia della televisione ritorna a Vienna dopo 22 anni.