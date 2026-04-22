Il commissario Rex, il celebre pastore tedesco protagonista della serie TV, torna in onda con nuove puntate trasmesse in Germania su Mediaset e in Italia su Rai2. Dopo 22 anni, Rex è tornato a Vienna, dove si svolgono le riprese delle nuove stagioni. La serie riprende le avventure del pastore tedesco e del suo partner, riproponendo le storie di investigazione e amicizia che hanno reso famoso il protagonista.

Bau, è tornato Rex! Il pastore tedesco più famoso della storia della tv è ritornato a Vienna dopo 22 anni. La premiere è stata lo scorso 13 aprile 2026 in Austria e Germania. Nel nuovo adattamento – 6 puntate trasmesse come all’epoca dalla tv pubblica austriaca ORF1 e dalla tedesca SAT1 (ora di proprietà Mediaset) – Maximilian Brückner (l’ex investigatore di “Tatort” Franz Kappl) veste i panni del commissario Max Steiner. Subentra a Tobias Moretti, il mitico commissario Richard Moser. Il primo caso del nuovo Rex inizia con il botto in tutti i sensi: in un bar vicino alla cattedrale di Santo Stefano, un uomo viene trovato seduto su una bomba attiva.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - IL COMMISSARIO REX: NUOVE PUNTATE IN GERMANIA SU MEDIASET, IN ITALIA SU RAI2

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Panoramica sull’argomento

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