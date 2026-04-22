IL COMMISSARIO REX | NUOVE PUNTATE IN GERMANIA SU MEDIASET IN ITALIA SU RAI2
Il commissario Rex, il celebre pastore tedesco protagonista della serie TV, torna in onda con nuove puntate trasmesse in Germania su Mediaset e in Italia su Rai2. Dopo 22 anni, Rex è tornato a Vienna, dove si svolgono le riprese delle nuove stagioni. La serie riprende le avventure del pastore tedesco e del suo partner, riproponendo le storie di investigazione e amicizia che hanno reso famoso il protagonista.
Bau, è tornato Rex! Il pastore tedesco più famoso della storia della tv è ritornato a Vienna dopo 22 anni. La premiere è stata lo scorso 13 aprile 2026 in Austria e Germania. Nel nuovo adattamento – 6 puntate trasmesse come all’epoca dalla tv pubblica austriaca ORF1 e dalla tedesca SAT1 (ora di proprietà Mediaset) – Maximilian Brückner (l’ex investigatore di “Tatort” Franz Kappl) veste i panni del commissario Max Steiner. Subentra a Tobias Moretti, il mitico commissario Richard Moser. Il primo caso del nuovo Rex inizia con il botto in tutti i sensi: in un bar vicino alla cattedrale di Santo Stefano, un uomo viene trovato seduto su una bomba attiva.🔗 Leggi su Bubinoblog
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Panoramica sull’argomento
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