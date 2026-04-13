BAU! IL COMMISSARIO REX TORNA CON NUOVE PUNTATE E C’ENTRA MEDIASET

Dopo 22 anni, il celebre pastore tedesco Rex torna in televisione, ambientato di nuovo a Vienna. La serie riprende con nuove puntate e vede coinvolta l’azienda di produzione e distribuzione televisiva. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle date di messa in onda o sul cast. La ripresa della serie coinvolge anche l’azienda media, senza specificare altre collaborazioni o accordi.

Bau, è tornato Rex! Il pastore tedesco più famoso della storia della televisione ritorna a Vienna dopo 22 anni. La premiere è lunedì 13 aprile 2026 in Austria e Germania. Nel nuovo adattamento – 6 puntate trasmesse come all’epoca dalla tv pubblica austriaca ORF1 e dalla tedesca SAT1 (ora di proprietà Mediaset) – Maximilian Brückner (l’ex investigatore di “Tatort” Franz Kappl) veste i panni del commissario Max Steiner. Subentra a Tobias Moretti, il mitico commissario Richard Moser. Il primo caso del nuovo Rex inizia con il botto in tutti i sensi: in un bar vicino alla cattedrale di Santo Stefano, un uomo viene trovato seduto su una bomba attiva.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BAU! IL COMMISSARIO REX TORNA CON NUOVE PUNTATE E C’ENTRA MEDIASET Torna Pegli in bau con esibizioni e attività per tuttiThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Domenica 8 marzo 2026 dalle ore... Il commissario Rex 2x02 - Sei sicuro di avere la patente per il camion