Gli occhi del musicista il programma di Enrico Ruggeri torna per l’ultima puntata martedì 3 febbraio alle 23.30 su RAI2 con Rocco Tanica Caparezza e tanti altri ospiti! Disponibili le puntate su RaiPlay

Martedì sera su RAI2 va in onda l’ultima puntata di “Gli occhi del musicista”. Enrico Ruggeri conduce il programma, con ospiti come Rocco Tanica e Caparezza. La puntata sarà disponibile anche su RaiPlay.

Martedì 3 febbraio alle 23.30 su RAI2, in seconda serata, andrà in onda l’ultima puntata de “Gli occhi del musicista”, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. Ogni tanto nella nostra musica spunta fuori un territorio particolare, un po’ nascosto, quasi timido. È questo il caso della “canzone intelligente”, titolo di questa quinta puntata. Quel tipo di canzone che, mentre ti fa ridere o canticchiare, ti lascia addosso un piccolo pensiero, una scintilla, una verità. Chi meglio poteva rappresentarla di due grandi artisti della musica italiana come Rocco Tanica, co-fondatore di Elio e le Storie Tese, e Caparezza. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Dal 13 gennaio su Rai2 torna “Gli occhi del musicista”, il programma condotto da Enrico Ruggeri, scritto con Ermanno Labianca.

Questa sera si è conclusa la terza stagione di Gli occhi del musicista, il programma condotto da Enrico Ruggeri.

