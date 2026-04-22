Il Cöc il gioco di carte dimenticato della tradizione bergamasca

Il gioco di carte chiamato «Cöc», tradizionalmente diffuso nella regione bergamasca, sta per scomparire. Si pensa che sia nato nel XVIII secolo, ma oggi le carte da gioco vengono usate sempre meno per praticarlo. La sua presenza nella cultura locale si sta riducendo, lasciando spazio a poche persone che ancora lo ricordano e lo praticano. La perdita del gioco rappresenta un pezzo di storia popolare che si sta allontanando.

Articolo. Il «Cucco», nato probabilmente nel Settecento, è quasi scomparso. Le carte da gioco sono fuori produzione, ma il fascino di questo gioco resta ancora alto Anche quest’anno, come ogni anno, non ho rispettato la tradizione che, scherzosamente, vorrebbe limitare la famiglia al Natale e concedere, a Pasqua, la libertà di scegliere una tavola senza parenti. Dopo gli aperitivi, gli antipasti e le portate principali, preparate da mani che sanno che l’ingrediente segreto non è nascosto in dispensa, ci siamo concessi una pausa prima dei dolci. I ricordi della mia ultima Pasqua iniziano con l’ombra delle colombe che incombeva sulla tavola e l’assopimento del lungo convivio ha vinto sulla curiosità di scoprire quale sorpresa si celasse dentro le uova di cioccolata.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il «Cöc», il gioco di carte dimenticato della tradizione bergamasca Notizie correlate Leggi anche: Controlli nelle sale gioco della Bergamasca: irregolarità e sanzioni Mafia e carte: arriva il nuovo gioco d’azione di Yaw StudiosYaw Studios consolida la propria produzione con l’uscita di One Card One Shot – Mafia, un titolo che fonde strategia e azione frenetica nei... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Come si gioca a burraco: regole, punti e spiegazione semplice; Aggiornamenti alla sezione modifica mazzo e modalità orizzontale nel GCC Pokémon Live; Il gioco delle carte diventa una metafora urbana tangibile alla Milano Design Week 2026; Trasforma le tue serate in una caccia al tesoro con i migliori giochi di One Piece. Il « Cöc », il gioco di carte dimenticato della tradizione bergamascaLaureando in Lettere, pratica atletica fin da bambino. Ama le parole crociate, il rumore della pioggia (solo quando sa di non dover uscire di casa) e circond… Anche quest’anno, come ogni anno, non ho ... ecodibergamo.it “Facciamo un gioco” di Emmanuel Carrere Lo cercavo da almeno 10 anni, tutti i sabati mattina al libraccio e nei vari mercatini, niente da fare. Oggi fuori programma, esco presto dall’ufficio, giro straordinario al solito libraccio ed era lì che mi aspettava, l’hanno - facebook.com facebook GdS - #Inter-Como riconcilia col gioco. Calha e Sucic da copertina, ma c'è una menzione speciale x.com