Yaw Studios consolida la propria produzione con l’uscita di One Card One Shot – Mafia, un titolo che fonde strategia e azione frenetica nei bassifondi urbani. Il progetto si inserisce in un di intrattenimento che spazia dai gadget collezionabili legati al franchise di Star Wars alle nuove serie televisive su Prime Video, come Bait: Fuori Parte con protagonista Riz Ahmed. La doppia anima tattica del nuovo titolo di Yaw Studios. Il passaggio dalla pianificazione strategica allo scontro diretto definisce l’identità di One Card One Shot – Mafia. Gli sviluppatori hanno saputo evolvere il concetto espresso nei precedenti Geometric Sniper, proponendo un’esperienza dove la gestione dei mazzi di carte non è solo un contorno, ma la base necessaria per sopravvivere ai combattimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia e carte: arriva il nuovo gioco d’azione di Yaw Studios

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