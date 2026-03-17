Controlli nelle sale gioco della Bergamasca | irregolarità e sanzioni

Nella Bergamasca sono stati effettuati controlli nelle sale gioco, coinvolgendo tre strutture tra Dalmine e Treviolo. Una sala di Curno è risultata in regola, mentre a Bergamo, all’interno di una sala Bingo, è stata contestata la mancanza dell’alcooltest. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità e sono state emesse sanzioni. Le ispezioni continueranno nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative.

LE VERIFICHE. Controlli a tappeto: ispezionate tre sale tra Dalmine e Treviolo; una sala di Curno è risultata in regola, mentre a Bergamo, all’interno di una sala Bingo, è stata contestata la mancanza dell’alcooltest. Proseguono i controlli della polizia di Bergamo nelle sale «vlt» (Video Lottery Terminal) del territorio bergamasco. Nell’ambito di un piano disposto dal Questore per verificare il rispetto della normativa di settore, nel pomeriggio del 16 marzo sono state ispezionate tre sale tra Dalmine e Treviolo, portando a otto il totale degli esercizi controllati dall’inizio dell’anno. Le verifiche, coordinate dalla Divisione Amministrativa della Questura con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno fatto emergere diverse irregolarità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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