Per la prima volta da agosto, il City guida la classifica della Premier League, superando l'Arsenal. La squadra di Guardiola ha concluso lo scontro diretto con un risultato che le permette di ottenere il primato, portandosi a pari punti con l'Arsenal. Tuttavia, i Gunners hanno segnato tre gol in meno rispetto ai Citizens, che ora occupano la prima posizione.

E adesso, a separarle, ci sono solo i gol segnati. Il Manchester City ha compiuto la sua missione: ha vinto a Burnley e raggiunto l’Arsenal in testa alla classifica. Ora hanno entrambe 70 punti, hanno giocato entrambe 33 partite, sono entrambe a +37 come differenza reti, primo criterio in caso di parità. Se Pep Guardiola è davanti è perché il suo City ha fatto più gol, 66 contro 63. È la prima volta dal 3 ottobre che l’Arsenal non comanda la classifica di Premier, la prima dal 21 agosto che davanti a tutti c’è il City. Nelle prossime cinque partite, da qui al 24 maggio, si deciderà chi alzerà il trofeo (qui la nostra analisti del duello Arsenal-Manchester City).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il City torna in testa alla Premier per la prima volta da agosto. Ora è l'Arsenal a rincorrere

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