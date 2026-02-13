Premier League | l' Arsenal stecca nel derby il City torna a -4 Spurs esonerano Frank

L'Arsenal perde punti nel derby contro il Brentford, causando una battuta d'arresto che permette al Manchester City di ridurre le distanze in classifica. La squadra di Londra ha commesso errori difensivi evidenti, aprendo la strada alla vittoria degli avversari. Nel frattempo, i Citizens approfittano di questa occasione e si avvicinano a soli quattro punti dai Gunners. I Tottenham Hotspur, invece, hanno deciso di esonerare l’allenatore Frank dopo una serie di risultati deludenti, puntando su un nuovo cambio in panchina.

Londra (Gran Bretagna) 13 febbraio 2026 - L' Arsenal inciampa nel derby contro il Brentford e il Manchester City si riavvicina in classifica facendo sentire la sua ombra alle spalle dei rivali. I ragazzi di Pep Guardiola tornano così a -4 in classifica e riaccendono la lotta per il titolo. Successo anche per l' Aston Villa, che mette al sicuro il terzo posto a +5 dallo United, ma ancora lontano 7 lunghezze dalla vetta. Dietro invece continua la crisi del Tottenham, ancora ko in questa giornata, in una sconfitta che costa la panchina a Thomas Frank. Esonerato anche Sean Dyche dalla panchina del Nottingham Forest, dopo il pareggio contro il fanalino di coda Wolverhampton L'esito delle partite del turno infrasettiamanle.