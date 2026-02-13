L' Arsenal frena a Brentford e il Manchester City torna a -4 Premier sempre più in bilico

Nella ripresa, l’Arsenal perde terreno a Brentford. Dopo aver segnato con Madueke, i Gunners subiscono il pareggio di Lewis-Potter su una rimessa laterale. Il Manchester City, intanto, recupera punti e ora è a -4. La corsa allo scudetto si fa sempre più aperta e incerta.

La Premier League è un caso ancora aperto. Il vantaggio in classifica dell’Arsenal sul Manchester City si riduce a 4 punti dopo il poco ispirato 1-1 della capolista in casa del Brentford, che grazie anche alle rimesse lunghe di Michael Kayode che generano il caos nell’area avversaria esce dal Gtech Stadium convinto di aver fatto di più per vincere. È il motivo per cui i Gunners non riescono a rispondere al Manchester City, che mercoledì aveva steso d’autorità il Fulham, per cui la squadra di Arteta mostra per lunghi tratti il suo lato vulnerabile. Quello che riaccende, a 12 giornate dalla fine, una corsa al titolo che pareva dover essere un monologo Gunners e che invece ora assomiglia a una corsa a due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Brentford Arsenal

Nel quarto di finale di EFL Cup, il match tra Manchester City e Brentford si preannuncia come un confronto interessante tra due squadre in cerca di conferme.

Ultime notizie su Brentford Arsenal

