L’economia del volley a Catania | in crescita il numero dei tesserati ma rimane il nodo delle strutture

A Catania, il numero di tesserati nel volley è aumentato, ma il problema principale resta la mancanza di strutture adeguate. La causa principale di questa difficoltà deriva dalla carenza di impianti sportivi disponibili, che limita lo sviluppo delle squadre locali. Nonostante l’interesse cresca tra giovani e appassionati, molte società devono condividere gli spazi o spostarsi fuori città. La situazione rende difficile la crescita del movimento e il rafforzamento della disciplina nel territorio. La situazione resta critica e richiede interventi concreti.

Mentre l'Italia del volley colleziona ori e trofei internazionali, a Catania il movimento cresce nei numeri ma fa fatica a conquistare la scena. Nessun "effetto Sinner", nessuna esplosione mediatica: sotto l'Etna la crescita è sostanza, non copertina. Le palestre sono piene, dai campionati senior al settore giovanile, eppure questa vitalità di base non riesce a costruire un sistema di vertice stabile. La città forma atleti e alimenta la passione, ma perde il talento per limiti economici e carenze strutturali.Ma perchè? Il vincolo principale resta il budget. I progetti giovanili di rilevanza nazionale impongono standard organizzativi e logistici che le società siciliane faticano a garantire.