Il circuito del sabato | un viaggio nel Festival Parma360!
Ogni sabato, il circuito del Festival Parma360 invita il pubblico a scoprire le sedi principali dell’evento attraverso un tour guidato itinerante. L’iniziativa permette di visitare diverse location del festival, seguendo un percorso prestabilito che si svolge in modo regolare ogni settimana. Il tour si svolge con guide che accompagnano i partecipanti attraverso le diverse tappe, offrendo un modo per conoscere le principali tappe dell’appuntamento culturale.
Ogni SABATO segui la luce! Scopri le sedi principali del Festival con il nostro tour guidato itinerante. Inizieremo da Palazzo Pigorini con un suggestivo doppio salto cromatico: dall'eleganza senza tempo degli scatti in bianco e nero di Michael Kenna al divertimento immersivo di Quadrifloux, dove.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Si parla di: PARMA 360 Festival della Creatività Contemporanea celebra il traguardo del suo decennale riaffermando la propria identità di osservatorio privilegiato sull’arte e la creatività italiana.; PARMA 360 tutte le mostre per la X edizione del festival, dal 18 aprile al 2 giugno 2026.
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