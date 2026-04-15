Monferr’Autore Festival | Lamante Cisco ed Edda tra i protagonisti del viaggio musicale nel cuore del Monferrato

Il Monferr’Autore Festival è iniziato con una partecipazione numerosa di pubblico e si svolge da aprile a luglio in diversi comuni della provincia di Alessandria. La manifestazione si svolge nel territorio del Monferrato, riconosciuto come patrimonio UNESCO, e propone un viaggio musicale con ospiti come Lamante, Cisco ed Edda. La rassegna coinvolge vari luoghi della zona, trasformando il Monferrato in un palcoscenico diffuso dedicato alla musica e alla cultura.

Ha preso il via con grande partecipazione il Monferr’Autore Festival, la rassegna che da aprile a luglio attraversa i comuni della provincia di Alessandria trasformando il Monferrato, patrimonio UNESCO, in un palcoscenico diffuso dedicato alla musica e alla cultura. Con la direzione artistica del giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus, il festival si presenta come un viaggio tra concerti, incontri, racconti e visioni, capace di unire grandi nomi della scena italiana e nuove voci contemporanee. Lamante, Cisco ed Edda: i prossimi appuntamenti. Dopo i primi eventi di successo, il calendario entra nel vivo con tre protagonisti della scena musicale italiana: Lamante, domenica 19 aprile ad Alessandria (L’Officina), tra le cantautrici più originali della nuova scena, con un sound che mescola punk e folk.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Monferr’Autore Festival: Lamante, Cisco ed Edda tra i protagonisti del viaggio musicale nel cuore del Monferrato Notizie correlate Monferr’Autore Festival 2026: arrivano Ron, Edda e Lamante, nuova linfa per un cartellone sempre più riccoPrende forma il Monferr’Autore Festival 2026, la manifestazione che tra aprile e luglio trasformerà la provincia di Alessandria in un punto di... Monferr’Autore: anche Ron, Lamante e Edda nella rassegna firmata da Enrico Deregibusph credits Luciano PascaliALESSANDRIA – Prende sempre più forma il mosaico artistico del Monferr’Autore Festival, la manifestazione che tra aprile e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Monferr’Autore Festival arrivano Mauro Pagani, Ron, Edda e Lamante; Si alza il sipario sul Monferr’Autore Festival 2026; Inizia Monferr’Autore Festival; Cresce l’attesa per il Monferr’Autore Festival diretto da Enrico Deregibus. Da Violante Placido a Van De Sfroos, da Mauro Pagani a Ron: cresce l’attesa per il Monferr’Autore FestivalALESSANDRIA - Quattordici appuntamenti annunciati e vari altri in via di definizione, dodici comuni coinvolti, ospiti di grande prestigio. Prende sempre ... lopinionista.it Inizia Monferr’Autore: si parte con Unalettricepercaso e RonMONFERRATO - Quattordici appuntamenti annunciati e vari altri in via di definizione, dodici comuni coinvolti, ospiti di grande prestigio. Prende sempre ... radiogold.it Al Monferr'Autore Festival il 14 aprile alle 21 sarà la volta della proiezione del docufilm "Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco", diretto da Cristiana Mainardi, al cinema multisala Kristalli di Alessandria. Sarà presente lo stesso Mauro Pag facebook al via il Monferr’Autore Festival 2026 x.com