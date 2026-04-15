Monferr’Autore Festival | Lamante Cisco ed Edda tra i protagonisti del viaggio musicale nel cuore del Monferrato

Da spettacolo.periodicodaily.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monferr’Autore Festival è iniziato con una partecipazione numerosa di pubblico e si svolge da aprile a luglio in diversi comuni della provincia di Alessandria. La manifestazione si svolge nel territorio del Monferrato, riconosciuto come patrimonio UNESCO, e propone un viaggio musicale con ospiti come Lamante, Cisco ed Edda. La rassegna coinvolge vari luoghi della zona, trasformando il Monferrato in un palcoscenico diffuso dedicato alla musica e alla cultura.

Ha preso il via con grande partecipazione il Monferr’Autore Festival, la rassegna che da aprile a luglio attraversa i comuni della provincia di Alessandria trasformando il Monferrato, patrimonio UNESCO, in un palcoscenico diffuso dedicato alla musica e alla cultura. Con la direzione artistica del giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus, il festival si presenta come un viaggio tra concerti, incontri, racconti e visioni, capace di unire grandi nomi della scena italiana e nuove voci contemporanee. Lamante, Cisco ed Edda: i prossimi appuntamenti. Dopo i primi eventi di successo, il calendario entra nel vivo con tre protagonisti della scena musicale italiana: Lamante, domenica 19 aprile ad Alessandria (L’Officina), tra le cantautrici più originali della nuova scena, con un sound che mescola punk e folk.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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