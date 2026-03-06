breve storia dei rapporti tra stati uniti e iran

Da decenni, gli Stati Uniti e l'Iran hanno vissuto rapporti tesi, caratterizzati da periodi di avvicinamento e di conflitto. La storia tra i due paesi include il rovesciamento di un governo nel 1953, l'entrata in vigore di un accordo nucleare nel 2015 e le successive tensioni legate a sanzioni e dispute diplomatiche. Questa cronologia traccia gli eventi principali che hanno segnato il rapporto tra Washington e Teheran.

Una cronologia degli eventi, dalla ricostruzione dei rapporti tra Stati Uniti e Iran negli ultimi decenni, alle turbolenze interne alla Repubblica islamica fino al precipitare della situazione di queste settimane. Le fonti sono Al Jazeera, The Conversation e Bloomberg. Gli avvenimenti di attualità sono ricostruiti seguendo le agenzie di stampa France-Presse e Reuters, la Bbc e Al Jazeera. 1958 L'Iran entra a far parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). 1968 Teheran firma il Trattato di non proliferazione nucleare insieme ad altri 51 paesi. 1979 Durante venticinque anni di relativa stabilità nelle relazioni tra Stati...

Prove di dialogo tra Stati Uniti ed Iran, vertice in programma venerdì ad Istanbul: sul tavolo il dossier sul nucleare, ma la Francia chiede di far luce anche sulle repressioni.

