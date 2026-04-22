Il castello di Hogwarts vola su Milano | arriva lo spettacolo con 1.200 droni

A Milano, il cielo si è animato con uno spettacolo speciale: un castello di Hogwarts è apparso grazie a un sistema di 1.200 droni. Durante la performance, sono stati proiettati anche i profili di personaggi iconici come Dobby, Edwige, il boccino d’oro e il cappello parlante, tra gli altri. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi spettatori che hanno assistito alla rappresentazione visuale.

Il castello di Hogwarts che appare nel cielo di Milano, poi i profili di Dobby, Edwige, il boccino d’oro e il cappello parlante (oltre a tanti altri). Tutto “disegnato” con 1.200 droni illuminati e sincronizzati. È quello il DroneArt show: Harry Potter che andrà in scena l’8, il 9 e il 10 luglio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Milano-Cortina, su con le pelli di foca: arriva lo sci alpinismo Al Cinema Teatro Norba in scena lo spettacolo 'Il castello di Barbablù'A Conversano Kuziba Teatro rilegge la fiaba di Barbablù come un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 cose da rivedere in Harry Potter e la Pietra Filosofale con i bambini; Regalo Harry Potter: Ombrello Grifondoro - Magia Sotto la Pioggia; Non è ancora uscita, ma la serie HBO di Harry Potter ha già battuto un record (e potrebbe non essere l'unico); Funko Pop Mini: piccole dimensioni per una grande collezione!. Il castello di Hogwarts vola su Milano: arriva lo spettacolo con 1.200 droniIl castello di Hogwarts che appare nel cielo di Milano, poi i profili di Dobby, Edwige, il boccino d’oro e il cappello parlante (oltre a tanti altri). Tutto disegnato con 1.200 droni illuminati e ... milanotoday.it Il Castello di Hogwarts LEGO è STUPENDO, da non perdere!Esplorate il meraviglioso universo di Harry Potter grazie alla speciale proposta esclusiva di Amazon sul set LEGO del Castello e del Parco di Hogwarts. Questo straordinario prodotto, perfetto per gli ... tomshw.it Per ordine degli Hogwarts Blinders -BoundedMind - facebook.com facebook Dieci viaggi da libro: da Hogwarts alla brughiera, tutti pazzi per il turismo letterario - la Repubblica x.com