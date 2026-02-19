Milano-Cortina su con le pelli di foca | arriva lo sci alpinismo

Milano-Cortina, il debutto dello sci alpinismo nel programma olimpico nasce dalla crescita di questa disciplina. Oggi, le tre gare si svolgono tutte allo Stelvio Sky Centre, attirando appassionati e atleti da tutto il mondo. La scelta di questa località permette di sfruttare le sue piste molto apprezzate per le competizioni in alta quota. La presenza di numerosi spettatori conferma l’interesse verso questa novità olimpica. Lo sci alpinismo entra così ufficialmente nel quadro delle discipline olimpiche, portando una ventata di novità.

Sono gli ultimi arrivati, ma non vogliono sentirsi convitati di pietra. Perché il debutto oggi dello sci alpinismo nel programma olimpico, con le tre gare previste tutte allo Stelvio Sky Centre, colma una lacuna evidente. Ciclocross e campestre, che forse saranno inserite tra quattro anni, c’entrano relativamente con la montagna. Loro invece appieno e l’Italia ha ottime chance di bagnare questa prima volta almeno con una medaglia, per tenerci stretti. I favori del pronostico pendono dalla parte francese, perché qui come nel biathlon sono maestri. Però Michele Boscacci e Alba De Silvestro, che nella vita di tutti i giorni sono anche marito e moglie, ma soprattutto Giulia Murada non partono per fare le comparse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le pelli di foca, gli sci sullo zaino e poi la discesa: come funziona lo sci alpinismo, al debutto olimpico. L’Italia schiera una coppia di sposiIl fatto che lo sci alpinismo, praticato da secoli nei paesi nordici, sia entrato per la prima volta nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha sorpreso molti.

Come funzionano le pelli a sci alpinismo e perché sono fondamentali? Attenzione al cambio, può decidere le Olimpiadi. Abc dell’attrezzaturaIl debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi di Bormio è stato deciso a causa della crescente popolarità di questa disciplina.

