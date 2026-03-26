Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, il castello locale sarà aperto al pubblico sia di residenti che di visitatori. Le strutture storiche, risalenti al periodo medievale, saranno accessibili in orari straordinari, consentendo a chiunque di esplorare le sale e i cortili della fortezza. Questa iniziativa permette di mantenere vivo l’interesse per il patrimonio culturale anche durante le festività.

CAROVIGNO - Il fascino della storia e dell'architettura medievale non va in vacanza durante le festività pasquali. Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, uno dei principali luoghi di interesse storico e culturale del territorio, rimarrà eccezionalmente aperto domenica 5 e lunedì 6 aprile, offrendo ai visitatori l'opportunità di un'immersione nella storia locale. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra l'associazione Le Colonne e il Comune, prevede aperture sia mattutine, dalle 10:00 alle 13:00, che pomeridiane, dalle 16:00 alle 19:00, con ultimo ingresso consentito 30 minuti prima della chiusura. Il biglietto d'ingresso ha un costo standard di 6 euro, mentre i residenti di Carovigno possono usufruire della tariffa ridotta di 4 euro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta: il castello apre le porte a residenti e turisti

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